L’anno del Dovizi. Barbie e Ken la felicità imposta

Stereotipi e felicità imposta nel primo spettacolo con cui si apre stasera la stagione 202324 del Teatro Dovizi di Bibbiena. Sette appuntamenti in abbonamento, oltre a un ricco programma di teatro ragazzi nel cartellone curato da Nata Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con il Comune di Bibbiena. "Il Teatro Dovizi ha preparato anche quest’anno una stagione ricca di divertimento e di contenuti, che va incontro alle aspettative di un pubblico di tutte le età, con particolare attenzione ai più piccoli, spettatori di oggi oltre che di domani - dice Cristina Scaletti, presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus - Insieme all’Amministrazione comunale e a Nata Teatro presentiamo un cartellone che invita a riflettere sulle debolezze e miserie umane di tutti i tempi, sugli stereotipi di genere ma anche sulla forza e sulla consapevolezza dell’universo femminile. È con orgoglio quindi che rinnoviamo il nostro convinto sostegno al prestigioso Teatro Dovizi, augurando ai cittadini di condividere le emozioni e le occasioni di crescita che solo lo spettacolo dal vivo può regalare".

La stagione in abbonamento si apre stasera martedì 12 dicembre alle 21, come per tutti gli spettacoli, con Barbie e Ken. Riflessioni su una felicità imposta. Una produzione Teatro la Fuffa con Letizia Buchini e Fabio Capparella. Barbie e Ken, due bambolotti creati dall’uomo a sua "immagine e somiglianza" si trovano meccanicamente costretti ad eseguire dei comportamenti stereotipati e cliché indotti dal loro "ruolo" in quanto "modelli" per bambini. I due fatalmente e involontariamente si ribelleranno a quello schema mettendo in dubbio il loro sapere surrogato e andando incontro a tutte le domande e le contraddizioni umane.

L’anno nuovo si aprirà mercoledì 10 gennaio, quando Giancarlo Cauteruccio presenterà L’Ultimo Nastro di Krapp di Samuel Beckett.