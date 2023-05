Lancia, ricomincio da tre Ecco le ipotesi in campo

di Sonia Fardelli

Sono addirittura tre le ipotesi per la consegna della lancia d’oro su cui presto si dovranno esprimere Comune e forze dell’ordine. Oltre al terrazzino del Palazzo di Fraternita torna quanto mai attuale la proposta di Luca Bizzarri di creare un piccolo palco sotto la tribuna A e vicino alla postazione che ospita la magistratura. Un luogo dove poter consegnare in sicurezza il trofeo e visibile da ogni angolo di piazza Grande. Si fa strada anche un’ulteriore ipotesi, finora rimasta sotto traccia: quella di costruire una struttura rialzata in corrispondenza del terrazzino di Borgunto utilizzato dal 2016 in poi, in modo da mantenere più o meno la stessa location.

Grande appassionato di Giostra, ex vice presidente del gruppo Signa Arretii e ora magistrato, Bizzarri è architetto e ingegnere ha creato una struttura semplice ma funzionale. "Mi sono permesso di dare un semplice suggerimento agli organizzatori dopo che non si è reso più disponibile il terrazzino vicino al Pozzo. La mia idea è quella di creare un palchetto semiottagonale a tre piani e da appoggiare a ridosso della tribuna A. In modo che il sindaco possa scendere facilmente dalla tribuna delle autorità e andare nel posto della consegna, senza bisogno di dover attraversare tutta la piazza. Questo piccolo palco consentirebbe anche di tenere lontani dalla tribuna A figuranti e quartieristi che spesso si mischiano al pubblico nel momento della consegna del trofeo". E per garantire la massima sicurezza e evitare ogni sorta di invasione non servirebbe neppure l’utilizzo delle forze dell’ordine.

"A presidio del palchetto andrebbero posizionati i Fanti del Comune - spiega Luca Bizzarri - che non farebbero solo da coreografia, ma fermerebbero i figuranti. Al secondo piano metterei i rettori e al terzo piano, allo stesso livello della tribuna A, i valletti del Comune con la lancia d’oro, che il sindaco si troverebbe già pronta davanti a sé per la consegna". Con una soluzione che tra l’altro non blocca le uscite di sicurezza della Piazza. "Con questo palchetto quartieristi e figuranti non salgono nella tribuna A, ma restano nella Piazza. I quartieri sconfitti hanno tutto lo spazio per poter uscire da Borgunto o dalle Logge Vasari. E lo stesso il pubblico delle tribune che può scendere in tranquillità anche verso via di Seteria, senza trovarsi figuranti sulle scalinate della tribuna. La mia ovvvimente è solo un’idea buttata là. Poi la decisione spetterà ai rettori, al sindaco e al consigliere delegato alla Giostra. Questo mio bozzetto può essere sfruttato come meglio credono anche da tecnici e professionisti del Comune".