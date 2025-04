L’alleanza tra Aboca e Tls. La ricerca biomedica punta sulla sostenibilità

Un tavolo comune per lo scambio di competenze e per la creazione di sinergie nel settore della ricerca biomedica. É questo il principale punto al centro dell’intesa tra Fondazione Toscana Life Sciences, ente no-profit che opera con l’obiettivo di valorizzare e supportare la ricerca nel campo delle scienze della vita e Bios-Therapy, Physiological Systems for Health Spa di Sansepolcro, azienda leader nello studio e valutazione di prodotti naturali con tecnologie d’avanguardia, voluta dal cavalier Valentino Mercati, fondatore di Aboca. Obiettivo dell’alleanza è quello di creare un modello di collaborazione in ambito scientifico tra le due realtà accomunate dall’interesse per l’innovazione e da un approccio improntato alla sostenibilità e alla responsabilità delle scelte a favore della comunità. I prossimi passi prevedono di individuare le aree e le azioni specifiche per favorire lo scambio di competenze, strumenti e piattaforme tecnologiche.

"La nostra missione è rispondere alla domanda di salute con prodotti naturali innovativi capaci di rispettare i più rigorosi criteri scientifici di efficacia e sicurezza e lo facciamo con un approccio sistemico, considerando l’organismo nella sua totalità - afferma Valentino Mercati, "padre" di Bios-Therapy e di Aboca – e in quanto società benefit perseguiamo le finalità di beneficio comune: per questo riteniamo che una collaborazione con Toscana Life Sciences rappresenti una grande opportunità di crescita per le nostre rispettive realtà e per la comunità più estesa dei pazienti e dei cittadini".

Sulla stessa linea il commento di Toscana Life Sciences: "L’intesa fra la nostra Fondazione e Bios-Therapy pone le basi per la creazione di un’alleanza strategica per lo sviluppo futuro di progettualità e servizi di ricerca tecnologicamente avanzati nel settore life sciences – sono parole di Andrea Paolini, direttore generale della Fondazione Toscana Life Sciences -. Una collaborazione, in linea con la mission e gli obiettivi di Tls, che rafforza il nostro ruolo di supporto alle principali realtà ed eccellenze del settore salute, promuovendo un sistema integrato e sinergico di dialogo, capace di favorire le partnership pubblico-private nel settore delle scienze della vita".

Bios-Therapy, con sede a Sansepolcro, è nata nel 2012 per iniziativa di Valentino Mercati e dispone di un’esperienza unica nello studio di soluzioni terapeutiche innovative e sostenibili basate su matrici naturali complesse; ha sviluppato piattaforme tecnologiche avanzate di Systems Biology per l’identificazione e valutazione di prodotti naturali. Fondazione Toscana Life Sciences (Tls) è un ente no-profit che opera dal 2005 con l’obiettivo di supportare le attività di ricerca nel campo delle scienze della vita, sostenendo lo sviluppo di progetti dalla ricerca di base fino all’applicazione industriale. In particolare, la Fondazione nasce per facilitare il processo di start-up di impresa nel settore delle biotecnologie applicate alla salute dell’uomo; supportare la ricerca sulle malattie orfane e gestire attività di trasferimento tecnologico in campo biomedico e di valorizzazione della ricerca.