L’Aero Club tra sogno e realtà. Parigi: "Idea vincente per la città ma mancano strutture e personale"

Presidente Lorenzo Parigi dell’Aero Club Arezzo, c’è un progetto di Enac che immagina brevi voli di linea per città medio-piccole come la nostra. Come giudica questa prospettiva?

"L’idea è vincente. Poter collegare Arezzo a Milano in tempi rapidi sarebbe una rivoluzione. Ma oggi siamo lontanissimi dalla realtà: Molin Bianco non ha strutture adeguate".

Può spiegare meglio cosa manca?

"Partiamo dai controlli: non c’è un metal detector, non c’è personale per caricare i bagagli. Noi siamo un’associazione di volontari. L’aeroporto può accogliere voli privati, non un servizio di linea con tutto quello che comporta. Non abbiamo operatività notturna, non abbiamo strumentazioni per i voli con maltempo. Questo significa che possiamo decollare solo in condizioni di bel tempo e con una pianificazione molto semplice. Servirebbero investimenti da centinaia di migliaia di euro".

Quindi per ora il progetto dei voli per Milano-Bresso è irrealizzabile?

"Non domani, almeno. Sono anni che si parla di rafforzare lo scalo di Arezzo, ma i presidenti passano e nulla cambia".

Che attività si svolgono oggi a Molin Bianco?

"Arrivano voli privati da tutta Europa. Pagano le tasse di atterraggio e una parte di quelle va al Comune. È un introito, piccolo ma reale. Però l’aeroporto vive grazie all’Aero Club e ai volontari: non c’è un bacino d’utenza che possa sostenere una società di gestione vera e propria".

Lei ha esperienza anche come pilota civile: crede che un servizio con piccoli aerei da 8-19 posti potrebbe avere mercato?

"Secondo me sì. Perché in 40 minuti sei a Milano, senza il calvario del treno o dell’auto. Basterebbero anche dieci imprenditori che comprano insieme un aereo e potrebbero usarlo con successo. Ma Arezzo ha due problemi: molti non sanno neppure che esiste un aeroporto, e lo scalo è molto vulnerabile al meteo. Inoltre è operativo solo di giorno: si vola da mezz’ora prima dell’alba a mezz’ora dopo il tramonto".

Quali sarebbero i primi interventi necessari?

"Almeno l’illuminazione della pista. Non per il volo notturno, ma per migliorare la sicurezza in caso di scarsa visibilità. E poi servono nuove strisce a terra: quelle attuali sono quasi finite. Siamo arrivati al limite".

Chi dovrebbe investire per cogliere l’occasione offerta dal progetto di Enac?

"Bella domanda. L’aeroporto è su terreno demaniale, noi lo gestiamo in concessione. Faccio un esempio: l’ultima manica che indica ai piloti la forza e la direzione del vento l’ho comprata di tasca mia, a 300 euro. È normale in un Paese come l’Italia? Senza un vero sostegno istituzionale non si può pensare a grandi progetti...".

F.D’A.