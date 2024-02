Lady Chef Bartoli conquista il podio. Un piatto dedicato al Casentino

di Sara D’Alessandro

Ancora un successo per la chef tallese Francesca Bartoli che si è aggiudicata la medaglia di bronzo nel concorso dedicato alle Lady Chef in programma a Rimini dal 18 al 20 febbraio, in occasione dei campionati della cucina italiana. La competizione, una tra le più importanti a livello nazionale, ha riguardato la categoria cucina calda con la preparazione di "main course" che esaltassero il prodotto principe della cucina mediterranea , ossia il pomodoro, rappresentato da Cirio Alta Cucina, presente come partner dell’evento. Un grande risultato per Francesca, giunta nella competizione dopo aver superato dapprima una selezione provinciale e in seguito una regionale, arrivando in finale a rappresentare la Toscana insieme ad altre diciannove concorrenti provenienti da tutta Italia.

"Una bella sfida – afferma la chef casentinese – valorizzare i prodotti di Cirio Alta Cucina e le tipicità del territorio, considerando che in gara c’erano tante professioniste di alto profilo e diverse proposte erano degne di nota. Non è stato facile dar vita ad un piatto che fosse adeguato ad un concorso, perché per le competizioni di alto livello non è sufficiente che il piatto sia buono, deve essere anche bello e deve contenere elementi di tecnica che creino valore aggiunto mostrando la competenza di chi lo realizza. Con il mio piatto ‘il Casentino nel cuore di un tortello’, ho voluto far conoscere le nostre materie prime, proponendo un tortello alla lastra rivisitato, abbinandolo ad una spuma di prosciutto crudo e crema di pecorino, il tutto impiattato su una salsa ottenuta con l’aggiunta di pomodoro. Sono contenta – prosegue – di aver fatto una scelta insolita, decidendo di far assaggiare alla giuria una specialità gastronomica casentinese, che loro non conoscevano. Partecipare a concorsi di questo tipo, per me non significa soltanto raggiungere traguardi, ma serve per migliorare se stessi, mettersi in discussione, e superare i propri limiti››.

L’importante riconoscimento ottenuto dalla Bartoli, arriva dopo la sua partecipazione a Casa Sanremo dove "è stato un onore partecipare e poter cucinare per i Vip e non solo. La partecipazione al Festival, rimane una delle esperienze più belle del mio bagaglio di crescita. Sono contentissima di essere tornata, anche quest’anno a riprovare un’emozione unica insieme ad altri colleghi che nel frattempo sono diventati anche degli amici".