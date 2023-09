Ladri e vandali minacciano la sagra Partita la caccia a tre giovani

MONTE SAN SAVINO

Fanno razzia di prodotti alimentari alla sagra della porchetta e li distruggono in piazza. E’ successo a Monte San Savino, nella notte tra sabato e domenica, quando sono stati saccheggiati alcuni prodotti agli stand allestiti per l’iniziativa che ha contraddistinto la settimana di festa nel paese del Sansovino. Nel bottino dei farabutti le leccornie della gastronomia locale: alcune caciotte di formaggio, aglione, miele e alcune bottiglie d’olio che sono state poi ritrovate ieri mattina, distrutte, in piazza di Monte, una delle location principali della festa della porchetta che è stata deturpata dalle macerie delle leccornie. Strade e mattonelle della piazza sono state letteralmente imbrattate dal cibo lanciato di qua e di la. Sono stati gli stessi titolari dei banchi alimentari, ben tre, a presentare denuncia alla polizia municipale locale che adesso sta indagando per ricostruire i fatti e risalire all’identità dei responsabili del furto e, quindi, dell’atto vandalico. Secondo gli agenti guidati dalla comandante Monica Cardini, dietro ci sarebbe un gruppo di tre giovani del posto, di circa 30 anni, ma ancora gli accertamenti sono in corso.

In queste ore i vigili urbani stanno controllando sia le immagini di videosorveglianza del comune sia quelle di privati, tra cui quelle di una banca, situata proprio davanti a dove sono stati ritrovati i formaggi e le altre leccornie spiaccicate a terra. Secondo una prima ipotesi investigativa, gli autori della bravata avrebbero deciso di sbarazzarsi della merce una volta capito di essere ricercati dalla municipale. Ma al momento rimane una prima ricostruzione. Quel che è certo è che il gesto non è passato inosservato e ha scosso gli animi della cittadina che usciva da una settimana di festa da record con ben 30mila partecipanti che in cinque giorni si sono alternati per le vie della cittadina per la sagra della porchett. Severo anche il commento dell’assessore alla sicurezza, Amulio Liberatori, che sottolinea come "un atto vandalico in questo modo, abbia creato un danno monumentale non indifferente e abbia sciupato un clima di festa ma anche di armonia che ha caratterizzato tutta la settimana". D’altra parte, "il prossimo anno faremo anche servizi notturni, proprio per evitare episodi di inciviltà come questi", garantisce Liberatori.

Luca Amodio