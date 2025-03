Ladri al supermercato: via con 40mila euro

Colpo grosso alla Conad di Monte San Savino. Un furto da 40 mila euro, nei locali che per una vita hanno ospitato i suoni e le luci della discoteca Le Mirage. I ladri sarebbero entrati all’interno del supermercato nella notte tra domenica e lunedì attorno alle tre. Erano reduci da un altro tentato furto a Camucia, sempre in un punto vendita della famosa catena di distribuzione alimentare, ma qualcosa non è andato per il verso giusto tanto che hanno desistito nel loro intento e sono scappati. Per non tornarsene a casa proprio a mani vuote hanno quindi deciso di andare a Monte San Savino per compierne un ulteriore che stavolta, purtroppo, è andato a segno. Sono entrati con una mazza all’interno del supermercato nel cuore della notte, si sono diretti verso la cassaforte che con grande maestria sono riusciti ad aprire per impossessarsi di circa 40mila euro oltre a compiere altri danni all’interno del punto vendita.

Macerie, in pratica, dappertutto e non poteva essere altrimenti considerato che l’azione è stata compiuta in pochissimi minuti, segno di una banda già organizzata in questi furti. Col bottino in mano sono poi fuggiti all’interno di un furgone che, poco tempo prima, era stato rubato a una ditta presente in zona. Non è un caso che i balordi abbiano agito proprio nella notte tra domenica e lunedì, all’interno della cassaforte infatti era presente l’incasso dell’intero fine e settimana e, così, sono stati abili a compiere il tutto per poi successivamente dileguarsi, in fretta e furia, facendo perdere le proprie tracce. È scattato anche il sistema di allarme, troppo tardi però per le forze dell’ordine che adesso stanno indagando sulla banda che, molto probabilmente, potrebbe non aver colpito soltanto il supermercato di Monte San Savino, ma, anche, altri esercizi del genere col preciso scopo di poter ulteriormente rimpinguare il bottino trafugato in Valdichiana. Un’operazione, a quanto sembra, studiata nei minimi dettagli e con precise indicazioni basti pensare che dopo il colpo andato a vuoto a Camucia si sono diretti a pochissimi chilometri di distanza per realizzare il tutto. Le forze dell’ordine stanno studiando anche i filmati delle telecamere presenti in zona ma non sarà facile arrivare all’identità dei ladri. La loro fuga su di un furgone rubato sta complicando, e non poco, il lavoro delle autorità competenti.

Massimo Bagiardi