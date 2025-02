L’addio commosso per Del Pia. Tanti amici e politici al funerale. In consiglio ora entra Ciavattini

Cattedrale di Sansepolcro gremita di persone, ieri mattina, per l’ultimo saluto a Giuliano Del Pia, il consigliere comunale con delega alle attività produttive morto per un male incurabile a 69 anni non ancora compiuti. La messa è stata celebrata da don Alvaro Scarnicci, ma anche il parroco don Giancarlo Rapaccini ha voluto essere presente per prendere la parola al microfono e ricordare Del Pia, così come hanno fatto il sindaco Fabrizio Innocenti, il vice Riccardo Marzi e una ragazza che ha letto frasi davvero commoventi. Un unico grande denominatore: la lealtà, la correttezza, l’orgoglio e il sorriso con il quale Giuliano Del Pia ha portato avanti il suo impegno istituzionale e di rappresentanza dell’amministrazione, conquistandosi l’apprezzamento generale. Dagli esponenti politici a quelli dell’associazionismo, oltre agli amici, tutti si sono stretti attorno a familiari e parenti.

Il posto che purtroppo ha lasciato vuoto in consiglio verrà ora ricoperto da Luca Ciavattini (nella foto), segretario della Lega Valtiberina e capostruttura del vicepresidente del consiglio regionale della Toscana, Marco Casucci. È lui il primo dei non eletti, al quale spetta la priorità e alla sua accettazione manca soltanto il "sì" formalizzato, mentre ancora il primo cittadino non ha ancora deciso sull’assegnazione della delega, anch’essa ufficialmente vacante. Nel momento in cui entrerà nell’assise, Ciavattini avrà già stabilito un piccolo primato: quello di essere il nuovo esponente più giovane fra i 16 consiglieri al momento in carica. È nato il 25 aprile 1997, per cui deve ancora compiere 28 anni; avendo i due partiti di centrodestra corso in una lista unica alle amministrative del 2021, succede ora che Forza Italia perde un consigliere (rimane il solo Alessandro Bandini), mentre la Lega rafforza il proprio peso con una quarta persona: Luca Ciavattini si aggiunge infatti ad Antonello Antonelli, presidente del consiglio comunale; a Roberta Gavelli e a Massimo Mancini, non dimenticando che per il "Carroccio" siedono in giunta Riccardo Marzi a Alessandro Rivi.

"Il mio pensiero è in questo momento rivolto a Giuliano, al suo percorso e all’eredità che ci lascia – ha detto Ciavattini – perché sarà di esempio per tutti. forte alla moglie Leonella e al figlio Lorenzo in questo difficile momento". Ciavattini e la Lega sono da sempre impegnati sul fronte della sanità, per cui l’argomento diverrà più che mai attuale? "Si è appena insediato il nuovo direttore generale della Asl e quindi è giusto che prenda tempo, anche se faremo di tutto pur di salvaguardare il nostro ospedale di zona", ha concluso il prossimo neo-consigliere.