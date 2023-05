Laboratorio di filosofia con le vignette di Altan e Stefano Brogi

Domenica prossima alle 18 al Circolo Culturale Aurora di Piazza Sant’Agostino ad Arezzo, si terrà l’ultimo appuntamento del primo ciclo di "Le Domeniche del Dialogo", incontri pubblici di pratica filosofica a cura di Stefania Maggini. Tema di questa domenica: "Si ride per non piangere": un laboratorio di filosofia con le vignette di Altan con Stefano Brogi Professore Associato di Filosofia Unisi. Si può fare filosofia con una vignetta di Altan? Le provocazioni del celebre autore satirico saranno il punto di partenza del laboratorio condotto da Stefano Brogi. Scopriremo che con l’ironia graffiante di Altan si può ridere e si può piangere, ma soprattutto si può imparare molto sulla condizione umana, sul nostro posto nel mondo, sul nostro modo di stare insieme.

Per informazioni e prenotazioni: 3484741050. Al termine ci sarà un assaggio di cucina macrobiotica a cura di Josephin Cassisa, da prenotare al: 3396197217. L’evento si svolge in collaborazione con alcuni docenti di Filosofia del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell’Università di Siena, Campus di Arezzo e InArceDantis - Accademia Dantesca per le Arti e lo Spettacolo.