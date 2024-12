Laboratori per anziani

"AttivaMente" è il progetto dedicato al benessere degli anziani che si terrà al circolo Sauro Billi di Ponte alle Forche. Cineforum, laboratori di teatro e musica, giochi di gruppo, percorsi di stimolazione fisica e cognitiva. Sono solo alcune delle attività dedicate agli anziani autosufficienti organizzate dai servizi sociali del comune di San Giovanni Valdarno e gestite dalla Cooperativa Lego. Si svolgono i lunedì e i mercoledì pomeriggio al circolo del Ponte alle Forche, centro di aggregazione per i cittadini di tutte le età e ad oggi sono dieci gli anziani che partecipano. Si tratta di nonni in buona salute che in questo modo cercano di sconfiggere la solitudine tenendo la mente attiva e partecipando alla vita della comunità. Queste iniziative hanno come principale obiettivo la promozione della salute nella terza età, creando un ambiente accogliente che favorisce l’inclusione sociale e il sostegno alle famiglie impegnate nella cura dei propri congiunti anziani. Uno degli scopi principali delle attività è quello di ridurre l’emarginazione sociale, in particolare per gli anziani più fragili, e di favorire la creazione di reti di supporto comunitario che offrano un concreto aiuto nelle varie esigenze quotidiane. Inoltre, il progetto mira a promuovere la diffusione di buone prassi nell’ambito dei servizi rivolti agli anziani e a rafforzare le reti di protezione sociale, creando così un sistema di sostegno solido e accessibile per le persone più vulnerabili. Tra le principali attività, oltre alle proposte ludiche, saranno organizzati anche percorsi di stimolazione cognitiva e attività fisica adattata, pensati per mantenere e migliorare le capacità psicofisiche. Per garantire una maggiore partecipazione e rendere accessibili i servizi a chi potrebbe avere difficoltà a raggiungere il centro, è disponibile anche un servizio di trasporto a cura dei servizi sociali del Comune.