L’abbraccio dei paesi gemellati. Dall’Austria la visita degli studenti

A Castiglion Fiorentino proseguono i gemellaggi con gli studenti provenienti dai paesi di tutta Europa. Come da consetudine anche nei giorni scorsi sono stati ricevuti a Palazzo San Michele gli studenti in scambio linguistico che trascorreranno due settimane sotto la torre del Cassero. Sono 13 ragazzi accompagnati da due insegnanti, provenienti da Passau, cittadina della Baviera poco distante dell’Austria, coloro che hanno incontrato l’amministrazione comunale e successivamente hanno partecipato ad una visita al Museo archeologico della cittadina. Durante il soggiorno gli studenti hanno toccato con mano le bellezze storico-artistiche sia di Castiglion Fiorentino che delle città toscane di Firenze e di Arezzo oltre che ad ammirare il suggestivo paesaggio ed assaggiare i piatti tradizionali toscani."E’ sempre un piacere poter portare il saluto dell’Amministrazione e di tutta la nostra comunità a questi giovani studenti tedeschi che avranno l’opportunità di trascorrere alcuni giorni a Castiglion Fiorentino", spiega Stefania Franceschini, assessore all’istruzione. Un’esperienza che sono certa arricchirà sia loro che i nostri studenti, i quali, grazie a questo scambio, ricambieranno la visita recandosi in Germania. Il nostro paese saprà sicuramente affascinarli immergendoli in un connubio di storia, cultura, tradizioni ed enogastronomia che difficilmente scorderanno", conclude Franceschini. È da circa 30 anni che l’istituto Superiore "Giovanni da Castiglione" porta avanti queste iniziative di scambio culturale a favore degli studenti, in questo caso si tratta del Liceo linguistico che negli anni ha portato studenti da vari paesi dell’Europa nel borgo della Valdichiana.