La "Zona franca" di Federica Mafucci: poesia e risate all’Aurora

Poesia, musica, canto e pittura sul palco. Potere di AuroraInScena la rassegna che torna con spettacoli dal vivo intorno a varie espressioni artistiche con la direzione di Barbara Petrucci.Stasera alle 21.30 la rassegna propone "Zona franca" di e con Federica Mafucci, regia di André Casaca, produzione Teatro C’art. Un solo di teatro fisico con diversi momenti di musica dal vivo con strumenti musicali e voce, il linguaggio è quello del clown e grazie allo sguardo autentico e profondo di Franca, la protagonista dello spettacolo, attraverso gags e racconti esilaranti, esprimendosi con il lirismo magico della semplicità, riesce a entrare in relazione con ogni persona del pubblico, creando momenti poetici alternati a momenti di grande divertimento. La tematica affrontata è quella della follia ma come atto di libertà e di riscatto. E di come conquistare la consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell’ambito delle relazioni personali sia in quello della vita sociale. Lo spettacolo ha debuttato nel 2020 e ha più di 50 repliche alle spalle, ha vinto diversi premi come il primo premio al Festival di Teatro Contemporaneo Crashtest di Valdagno nel 2020, il premio Palco Off con menzione speciale da parte della giuria degli studenti al Milano Fringe Festival 2022. Il 10 marzo alle 17.30 c’è Il resto è silenzio dal libro di Chiara Ingrao, riduzione teatrale di e con Carlina Torta con Aldo Gentileschi musiche dal vivo di Silvio Trotta. Il 21 marzo ore 21:30 Poeticaurora Lacrime Rerum di Lorenzo Monticelli, il 28 marzo alle 21.30 Poeticaurora porta in scena Montagne di Gianni Picchioni, il 18 aprile repliche a partire dalle 18 ogni ora fino alle 22, di Opera Storia di una storia vera con Barbara Petrucci e con Marna Fumarola.

Il teatro è un contenitore in cui le arti si mescolano naturalmente, corpo e parola dell’attore raccontano storie ed emozioni, per riviverle insieme al pubblico. Peculiarità di questa edizione la partecipazione di attori e autori.