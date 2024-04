La Volley Arno Montevarchi torna alla vittoria

Arezzo, 24 aprile 2024 – La Volley Arno torna a vincere in trasferta rifilando un netto 3-0 a Lapi Chimici Tegoleto. Tre punti importantissimi che muovono la classifica dopo due battute di arresto rimediate contro Arbia e la capolista Certaldo. Una vittoria quindi che consolida il secondo posto in classifica con 53 punti e permette di marcare la distanza dalle inseguitrici Chianti Volley, terza a quota 49, e Cassero Volley quarta a 47 punti. La partita contro Tegoleto non ha mai preoccupato le ragazze di coach Pierpaolo Sala che hanno agevolmente amministrato i tre i set chiusi sul punteggio di 21-25; 21-25; 15-25. La Volley Arno dimostra così sul campo di aver ritrovato precisione in attacco la giusta attenzione in fase difensiva mettendo nel carniere un risultato fondamentale in chiave play off, quando mancano all’appello solo tre match alla conclusione della regolar season. Già da sabato prossimo, 27 aprile, sarà di nuovo derby al Palamatteotti, nella sfida contro Valdarninsieme e saranno ancora scintille.