La Volley Arno Montevarchi ad un torneo nazionale

Arezzo, 27 dicembre 2023 – Ci sarà anche la Volley Arno Montevarchi al "Moma Winter Cup 2023", l'importante torneo nazionale del volley giovanile, con la presenza anche di alcune squadre estere, organizzato in casa dell'Anderlini Modena. Giunta alla sua XIV edizione, questa manifestazione, in programma dal 27 al 29 dicembre, coinvolgerà le categorie under 14, 16 e 18 per il femminile, e under 15, 17, 19 per il maschile: in tutto oltre 4500 atleti, per 700 partite in 68 palestre distribuite nella provincia di Modena. La Volley Arno Montevarchi parteciperà con la sua Under 16, guidata da coach Pierpaolo Sala, in una categoria che vedrà impegnate 49 squadre provenienti da tutta Italia, da Venezia fino a Catania, ma anche da Francia e Germania, suddivise in ben 16 gironi iniziali. Le montevarchine scenderanno in campo alle ore 16.30, di domani 27 dicembre, a Sassuolo, e dovranno vedersela con le formazioni di Monvi Bam LPM (Cuneo) e Rubierese Volley (Reggio Emilia). Poi tra classifica avulsa, nuovi gironi e scontri diretti si determineranno tutte le posizioni della classifica generale. La finale per il primo e secondo posto si giocherà venerdì 29 dicembre al Pala Panini di Modena, un luogo che rappresenta la storia della pallavolo italiana. Per le ragazze della Volley Arno sarà un' esperienza formativa di qualità che, al di là del risultato, permetterà di entrare in contatto con importanti realtà del volley giovanile, anche di livello internazionale.