La Viola dalla A alla Z, all’Aurora il duo David Arienti ed Elisa Zito

Torna stasera alle 22 al circolo Arci Aurora di piazza Sant’Agostino la rassegna ViolAurora. Appuntamento con La Viola dalla A alla Z col duo David Arienti ed Elisa Zito in Impressioni musicali attraverso generi ed epoche differenti. La seconda serata dedicata alla viola vede sul palco del Circolo Aurora l’aretina Elisa Zito e David Arienti due giovani violisti con esperienza classica e non solo. Il concerto sarà un viaggio che porterà gli ascoltatori verso sonorità, generi, stilemi ed estetiche differenti attraversando le varie epoche. Un pot-pourri musicale dove le sonorità intrecciate di due viole si faranno portavoci dei cambiamenti. Composizioni originali ed arrangiamenti postumi si alterneranno dando vita ad un concerto dinamico, colorato e vario. Ingresso libero con tessera Arci. A partire da oggi sabato 10 febbraio, alle ore 17.30, tornano anche i concerti di Musica da Camera dell’Associazione Le 7 Note di Arezzo. Il concerto di inaugurazione si terrà presso il Teatro Pietro Aretino in via della Bicchieraia, 26 e vedrà in scena lo spettacolo Notte Porteña: Alessandro Moretti alla fisarmonica, Luca Provenzani al violoncello e Alessandra Bedino alla voce narrante trasporteranno il pubblico alla scoperta della musica e delle atmosfere di Buenos Aires. Tra le musiche in programma, tanghi di Galliano, Piazzolla, Gardel e brani dello stesso Alessandro Moretti, associati alla lettura di testi di Borges, Benedetti, Dino Campana. Da domenica 25 febbraio i concerti si sposteranno alla CaMu - Casa della Musica di Arezzo, tradizionale sede della stagione concertistica, e proseguiranno fino a sabato 25 maggio con un totale di 9 appuntamenti. La programmazione a CaMu sarà contraddistinta da un mix di giovani talenti e affermati concertisti, che volge uno sguardo attento al territorio di Arezzo con eccellenze locali quali il trio Giallombardo - Piomboni - Lazzeri e il duo Lucci – Amidei. Arriveranno ad Arezzo formazioni da camera come il Duo Pollice e il Duo Alogna - Porqueddu.