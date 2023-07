La Via del Sole", Uno Spettacolo Naturale a Metà Luglio in Appennino" Una suggestiva visione: un migliaio di persone in attesa dell'alba, con il sindaco e la Southbank Sinfonia di Londra a solennizzare l'evento "La Via del Sole" sulla Ruga di San Martino ad Anghiari. Uno spettacolo della natura da non perdere!