La Valdichiana in sella alla Chianina

MARCIANOÈ partita una nuova avventura sui pedali alla scoperta della Valdichiana in avvicinamento al grande evento de La Chianina Ciclostorica. Marciano della Chiana è il fulcro della prima edizione de "La Chianina UBA - Unconventional Bike Adventure" in programma fino a lunedì 2 giugno. Riunisce appassionati di gravel, mountain bike ed e-bike che si mettono in sella su strade dell’intera vallata per condividere un’esperienza volta ad abbinare sport e turismo, socializzazione e intrattenimento, enogastronomia e tradizioni. L’evento, organizzato dall’associazione La Chianina Asd insieme alla community GravelAlò, è caratterizzato da un format innovativo pensato per valorizzare il territorio attraverso percorsi cicloturistici non competitivi da vivere in autonomia tra borghi, strade bianche, natura e suggestivi panorami dove saranno allestiti punti di ristoro con specialità e prodotti locali. Il via ieri con l’accoglienza dei partecipanti a Marciano della Chiana, la consegna dei kit dell’evento e una serata all’insegna della convivialità tra stand gastronomici e musica dal vivo. Oggi, alle 8.30, è prevista la prima tappa sviluppata nella Valdichiana sud-ovest che attraverserà Civitella in Val di Chiana, Gargonza, Monte San Savino e Foiano della Chiana, mentre il giorno successivo sarà la volta della parte nord-ovest della vallata tra Pozzo della Chiana, Cortona, Montecchio e Castiglion Fiorentino. Ogni tappa proporrà due percorsi per assecondare la preparazione di ogni partecipante: la traccia più lunga è denominata "Inguastita" di circa 100 chilometri con 1.400 metri di dislivello, mentre la traccia più corta, scorrevole e comoda è la "Brinzellona" di circa 70 chilometri con 1.000 metri di dislivello. La conclusione sarà fissata in occasione della Festa della Repubblica, con i partecipanti che potranno vivere un’ulteriore pedalata in solitaria, aggiungendo così un’ultima avventura a questo lungo weekend dedicato alle due ruote. La Chianina UBA anticiperà di una settimana l’undicesima edizione de La Chianina Ciclostorica. Ogni sera ci saranno stand gastronomici in piazza a Marciano della Chiana aperti a tutti per cenare sotto le stelle. "Una vera e propria festa del ciclismo contemporaneo - commenta Luca Malentacchi della community GravelAlò, - per un nuovo evento finalizzato a sviluppare diverse forme di cicloturismo sul territorio, in un contesto autentico e coinvolgente".