La Transumanza del gusto nei ristoranti. Confcommercio porta la Sardegna in città Arezzo e Firenze si uniscono alla Sardegna in un viaggio enogastronomico che celebra la cultura pastorale e culinaria dell'isola. Dieci chef sardi prepareranno piatti tipici in nove ristoranti toscani, promuovendo la tradizione e i sapori della Sardegna.