La super-preside per 3mila studenti. Bacci: "Sarà un lavoro di squadra"

di Marco Corsi

La nomina è stata ufficializzata alla fine di agosto. Sarà la professoressa Lucia Bacci, già preside dei Licei Giovanni da , la nuova dirigente scolastica in reggenza dell’Isis Valdarno. Due istituti che afferiscono allo stesso edificio, dove trovano posto più di 3mila studenti provenienti da tutta la vallata, anche dal versante fiorentino. Una grande responsabilità, quindi, per Bacci, a capo del polo scolastico più numeroso della provincia di Arezzo. "Lavorerò con due staff, quello dei Licei e quello dell’Isis, bravi a capaci, quindi non sarò da sola – ha detto – Voglio intanto ringraziare per l’accoglienza che mi è stata riservata. Già ieri mattina mi sono incontrato con vice presidi e direttore amministrativo in uno spirito di grande collaborazione. Lavoreremo per migliorare ogni aspetto".

Importante, come sempre, sarà il rapporto con le istituzioni. All’Istituto Superiore Valdarno, non dimentichiamolo, c’è la problematica legata al plesso delle Marconi, con gli studenti del comparto moda che lo scorso anno sono stati spostati a Montevarchi, al centro pastorale Guido Guerra, per l’inagibilità di parte dell’edificio di via Piave. "Il rapporto con le istituzioni è sempre fondamentale, un dirigente lavora sempre avendo davanti a se interlocutori ben definiti, in questo caso la Provincia di Arezzo. Dialogherò con loro. Certo, sono a conoscenza delle criticità delle Marconi. Mi sto facendo spiegare tutti i dettagli e quando avrò il quadro completo della situazione dialogheremo con la Provincia per cercare una soluzione. Una cosa è certa. Il nostro obiettivo è quello di mantenere e potenziare il ruolo dei Licei e dell’Isis, che in questi anni hanno fatto grandi cose e sono due scuole importantissime". L’ufficio scolastico regionale ha affidato l’incarico di dirigente scolastica dell’Istituto Superiore Valdarno alla professoressa Lucia Bacci dopo l’addio del professor Roberto Santi, che è andato in pensione.

Subito dopo la nomina, il saluto della scuola pronta ad accoglierla "con l’auspicio di condividere un cammino ricco di successi e soddisfazioni!".

"Grazie delle accoglienti belle parole. Farò del mio meglio insieme a tutti, professori, personale Ata, studenti e famiglie", ha risposto la nuova preside, che nel frattempo ha lasciato la reggenza dell’Istituto Comprensivo Venturino Venturi di Loro Ciuffenna. Al suo posto, Simona Chimentelli, attuale dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Petrarca di Montevarchi.