La strada 71 al setaccio Autovelox e multe a raffica

di Sonia Fardelli

E’ stato attivato proprio in questi giorni lungo la Regionale 71 il nuovo autovelox preso in affitto dal Comune di Subbiano per cercare di fare prevenzione e ridurre gli incidenti su quella che è stata ribattezzata "la strada della morte" dopo i numerosi e tragici incidenti avvenuti nell’ultimo anno. I controlli con la Polizia municipale sono cominciati in questi giorni e sono state fatte già diverse multe. "Abbiamo riscontrato che gli automobilisti vanno davvero forte lungo questa strada – dice il sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini – dopo soli pochi giorni ci sono state diverse contravvenzioni. Ovviamente non è un provvedimento per far cassa. Tra l’affitto e la presenza costante dei vigili non ci saranno guadagni. L’obiettivo è quello repressivo. Per vedere se la gente rispetta un po’ di più il codice della strada. Condizione indispensabile per cercare di ridurre gli incidenti. Speriamo con questo telelaser e la presenza dei vigili convinca le persone ad andare più piano in una strada che ha dimostrato quanto è pericolosa". Maggiori controlli, ma anche prevenzione e informazione per la popolazione. Per questo l’amministrazione di Subbiano sta organizzando insieme a quella di Capolona una serata con tutta la cittadinanza. "L’obiettivo di questo incontro tra i cittadini e le forze dell’ordine – spiega il sindaco Mattesini – è quello di far capire agli automobilisti il modo giusto di porsi alla guida. Quali sono i comportamenti sbagliati e rischiosi. Abbiamo deciso di rinviare questa iniziativa a settembre per coinvolgere anche gli studenti, in particolare gli alunni delle medie che prendono il motorino e che devono sapere come usarlo senza rischi". Continua inoltre la battaglia dell’amministrazione comunale di Subbiano e dei suoi abitanti contro la costruzione di una muro a Santa Mama per chiudere definitivamente il passaggio a livello sulla ferrovia.

Dopo aver presentato un ricorso straordinario al presidente della Repubblica, adesso sindaco e cittadini aspettano la visita del presidente della Regione Eugenio Giani. "L’ho chiamato più volte – spiega Mattesini – per sollecitarlo su questo problema e mi ha assicurato che verrà a fare un sopralluogo per valutare di persona la situazione. Ormai restano però pochi giorni per intervenire. I lavori per la costruzione del muro inizieranno il 3 luglio".