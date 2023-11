La storica tabaccheria lascia piazzetta della Fonte e il centro storico

ANGHIARI

L’annuncio sulla pagina Facebook della stessa attività: fra qualche settimana, la Tabaccheria della Fonte di Anghiari, storico esercizio commerciale del paese di Baldaccio, cambierà sede lasciando quella di sempre, nella piazzetta della Fonte. Per meglio dire, la tabaccheria si trova all’angolo fra corso Matteotti, la più nota Ruga di San Martino e via Mazzini. Non chiuderà – questo è bene precisarlo – ma si sposterà di appena un centinaio di metri, in via Nova, accanto alla stazione di rifornimento carburante. Non sarà più quindi nel pieno centro storico, dove ha operato – e tuttora opera – da oltre cento anni. "E’ stata una decisione pesante, per certi versi anche drammatica – dice la titolare, Elisabetta Meoni – e che mai avrei pensato di dover essere proprio io a prendere". Il motivo è facile da intuire: la nuova ubicazione è senza dubbio più conveniente e comoda dal punto di vista logistico.

"Alla piazzetta della Fonte, dinanzi alle logge dei mercanti del 1300 – prosegue la titolare – la mia attività è riuscita a suo tempo a superare due guerre mondiali e le crisi economiche che si erano portare appresso i rispettivi conflitti. Adesso, tuttavia, non vi sono più le condizioni per le quali la mia attività possa continuare a esistere in questo luogo. Approfitto di queste ultime settimane per salutare e ringraziare tutti i mei amati concittadini che mi hanno sempre dimostrato tanti affetto in questi quattro anni di gestione. C’è anche il dispiacere – ha poi aggiunto – per un esercizio che abbandona la piazzetta, uno fra i luoghi più belli di Anghiari". La Tabaccheria della Fonte non vende soltanto sigarette, sigari e accendini, ma è anche edicola. Un punto tradizionale, quindi, che presto per gli anghiaresi non si troverà più dove lo hanno sempre trovato. A quando il trasferimento? "La speranza è di riuscire a fare tutto entro i primi di dicembre – ha precisato la Meoni – nel caso slitteremo".

