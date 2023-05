La stagione delle idee Apre il giardino del liceo

di Angela Baldi

Il Liceo "Piero della Francesca" di Arezzo propone la terza edizione della "Stagione delle idee". Da oggi al 31 maggio la scuola apre il proprio spazio esterno di via XXV aprile, il Giardino dell’incontro e delle idee, a tutta la cittadinanza offrendo una serie di eventi culturali che vedranno protagonisti alunni, docenti ed ospiti esterni. Ad aprire la stagione uno degli incontri che fanno parte del progetto I personaggi del passato, tenuto da Agostino Fabbri che parlerà stasera alle 21 de Il Maestro e Margherita. Domani mercoledì alle 20 e in caso di pioggia giovedì 18, ci sarà Culture contro la paura, il concerto dell’Orchestra Multietnica. Il Giardino si aprirà anche ai bambini e alle famiglie del Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" con una festa a loro dedicata in cui ci sarà animazione ed intrattenimento per tutti in programma dalle 17 di venerdì 19 maggio.

Sabato 20 maggio alle 21 appuntamento con l’incontro tenuto da Maria Giovanna Cutini un talk su Amedeo Modigliani. Lunedì 22 alle 21 una serata sarà poi dedicata all’inclusività, Alessandra Ciofini coordinerà i tre momenti in cui articolerà l’intera serata: spettacolo teatrale referente Silvia Martini, Happy color: ambiente, ecologia, arte e inclusione con i referenti Gerardo Gallifoco e Ilaria Elena Coscarelli e il Cortometraggio "Domani" referenti Elisa Bianchi, Laura Sacco e Gigliola Di Felice. Martedì 23 maggio dalle 20 La stagione delle Idee, tutta la scuola sarà protagonista di un evento unico in cui tutti gli indirizzi dei Licei metteranno in mostra quanto realizzato nel corso dell’anno scolastico con il coordinamento dei propri docenti. Giovedì 25 maggio alle 21 l’incontro a quattro mani di Melania di Gennaro e Laura Ferro su artiste e "poete" mai raccontate a scuola. Venerdì 26 sempre alle 21, lo spettacolo di Chiara Sarrini sulla Trilogia degli antenati di Italo Calvino. Domenica 28 maggio dalle 10 alle 18 il Mercatino delle scuole del Calcit. Lunedì 29 maggio alle 21 una serata di riflessione dedicata al tema della prevenzione con Calcit e Teletruria.

Il Liceo Coreutico sarà protagonista assoluto del Gran Galà di danza in programma martedì 30 maggio alle 20,45 con lo spettacolo Ti racconto una storia.

Il Giardino ospiterà poi un evento finale dedicato a tutto il personale delle scuole annesse al Convitto Nazionale con la presenza di ospiti speciali. Le serate, aperte a tutta la cittadinanza, sono a ingresso libero. In caso di maltempo i Talk si terranno nel Salone Paolo Aretino del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo.