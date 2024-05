La squadra di Vagnoli. Un gruppo ancora giovane: "Pronti per la sfida bis"

di Sonia Fardelli

Filippo Vagnoli ha ufficializzato i candidati della sua lista civica Obiettivo Comune in vista delle elezioni amministrative. Persone vicine al gruppo che lo sostenne cinque anni fa, alcuni ex assessori e volti nuovi con l’inserimento anche di numerosi giovani. L’età media dei componenti della lista è infatti di 40 anni. Cinque anni fa, appena eletto, a 27 anni Filippo Vagnoli risultò essere il sindaco più giovane di tutta la Toscana e tra i più giovani d’Italia. Adesso ci riprova e presenta i suoi candidati.

"Una lista che rappresenta ogni aspetto della società – dice Vagnoli – persone motivate, con tante competenze e un’età media di 40 anni. Frutto di un intenso lavoro fatto in un lungo percorso di valutazione e incontri". Nella lista Obiettivo Comune c’è un gruppo di candidati conosciuti che vengono dalle passate esperienze amministrative e che si ripresentano anche in questa tornata elettorale: Matteo Caporali, Francesca Nassini, Daniele Bronchi, Mauro Rossi, Andreani Nuria, Arianna Morelli, Gianluca Donati. Accanto a loro si presentano un gruppo di nuovi giovani candidati provenienti da realtà e storie differenti. Luca Cavigli che viene dal mondo del volontariato attivo con alle spalle anni di responsabilità nella Misericordia .

Simone Cordovani di Serravalle responsabile commerciale in un’azienda locale e attivo nel circolo don Bosco. Patrizia Dimiccoli, un’insegnante che ha portato avanti molti progetti nel mondo della scuola. Walter Giorgi di Farneta, un grande professionista del settore agroalimentare e attivo nella locale Pro Loco. Amar Kumar genitori indiani, nato in Italia e laureato in ingegneria, allenatore di calcio e molto attivo nel volontariato. Sofia Scatolini professionista e impegnata nelle associazioni locali di solidarietà. Valeria Soldani, Vittoria Valentini, Gabriele Versari tre giovani di alta formazione universitaria impegnati in vari ambiti lavorativi e professionali. Vagnoli presto inizierà una serie di incontri con la cittadinanza per presentare la lista civica Obiettivo Comune.

Il primo appuntamento è lunedì 13 maggio a Stazione e l’ultimo il 6 giugno al teatro Dovizi . Dodici incontri con i quali la lista si presenterà in ogni frazione del territorio per far conoscere il suo programma alla popolazione.