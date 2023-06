La sicurezza ai raggi X Calano i reati, più controlli Il bilancio dei carabinieri

di Gaia Papi

L’Arma dei carabinieri ha celebrato il 209esimo anniversario della fondazione. Custodire la memoria e costruire il futuro, è il filo conduttore della cerimonia: un reparto di formazione ha reso omaggio ai Caduti sulle note del Silenzio d’ordinanza.

Location insolita per i festeggiamenti a causa del maltempo e tuttavia la cerimonia al Palaffari ha avuto momenti di intensitàe partecipazione che da sempre accompagnano la ricorrenza dell’anniversario dell’Arma. Una cerimonia solenne alla presenza del prefetto Maddalena De Luca, il comandante provinciale Claudio Rubertà (nella foto durante la cerimonia), le autorità civili e militari, e una rappresentanza di studenti dell’istituto comprensivo Piero della Francesca insieme al coro dell’istituto Martiri di Civitella, a Badia al Pino. E poi la festa dell’Arma è stata occasione di bilanci. Quello degli ultimi dodici mesi delinea un quadro positivo.

I risultati del periodo giugno 2022-maggio 2023, confrontati con l’anno precedente, dicono che i delitti commessi sono in lieve diminuzione: 9.064, circa 200 in meno, per i quali l’Arma ha proceduto complessivamente per l’81% (7.355), scoprendo il 69% degli autori. Individuati i responsabili di 252 furti e 13 rapine, nonché i probabili autori di 42 episodi di spaccio di droga, e 247 responsabili di truffe, messe a segno con le tecniche tradizionali e sul web. Sono 152 le persone arrestate e 2.545 quelle denunciate. Altro indicatore importante: 103 misure di prevenzione proposte, delle quali 41 hanno già trovato accoglimento.

Aumenta del 4% il controllo sul territorio, con 26.008 servizi perlustrativi e l’impiego di 52.310 militari. Notevole il contributo della componente Forestale con: 3.692 pattuglie, 9.679 controlli, 1.255 autoveicoli ispezionati, 3.925 persone identificate, 541 illeciti amministrativi accertati, 21 provvedimenti di sequestro. La sicurezza sui luoghi di lavoro ha interessato 18 cantieri edili tra strutture pubbliche e private, con la denuncia di 41 persone per presunti illeciti penali in materia di salute e lavoro, imponendo sospensioni all’attività con multe per diverse centinaia di migliaia di euro.

Rilevante il bilancio del "Codice Rosso" a tutela delle persone discriminate per genere o di chi subisce violenza domestica. La realizzazione di questa rete ha prodotto, nell’ultimo anno, 476 richieste di intervento delle pattuglie sul territorio, 169 denunciate e sette arresti. Inoltre 16 provvedimenti cautelari per gli aggressori, tra ammonimenti, divieti di avvicendamento e allontanamenti dalla casa familiare. Intensa l’attività nelle scuole sui temi della legalità e dell’ambiente. Il fenomeno delle truffe e dei furti alle fasce più deboli, resta di strettissima attualità. Per questo il comando provinciale dei Carabinieri ha organizzato una serie di incontri con i cittadini.