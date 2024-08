La settimana dei grandi eventi. Show con Berta Music Festival. Caccia al biglietto per Max Gazzè

di Claudio Roselli

La grande musica italiana sta oramai per "atterrare" a . Il trasferimento di ieri mattina del dodecaedro dal centro di piazza Torre di Berta (e rimarrà fuori per un bel po’, visto che poi inizieranno i tanto attesi lavori di ripavimentazione) sta a indicare che è di fatto entrata nella parentesi più significativa dell’anno a livello di eventi, con Berta Music Festival nel prossimo fine settimana e le Feste del Palio della Balestra da fine mese fino all’8 settembre. Due affermati cantautori di casa nostra daranno lustro a questa parte finale dell’estate nella città pierfrancescana e le ultime notizie confermano il "sold out" per il concerto di Edoardo Bennato, in programma venerdì 23 agosto alle 21.15, mentre per ciò che riguarda quello di Max Gazzè (nella foto) – che seguirà a distanza di appena 24 ore - è ancora caccia al biglietto, anche se ovviamente l’organizzazione de "I Citti del Fare" invita gli interessati a stringere i tempi. Stesso discorso per la serata conclusiva di lunedì 26, ovvero lo spettacolo "Up & Down" con Paolo Ruffini. Intanto domani mattina, con la piazza completamente sgombera, inizierà il montaggio dei tre ordini di tribune che accoglieranno in totale 756 spettatori, anche se la capienza complessiva arriverà a 1100 con i posti a sedere nel parterre della piazza. Ricordiamo tuttavia che rimarranno vuoti i settori più esterni delle tribune, poiché da essi non è possibile vedere il palco, il cui allestimento è già cominciato ieri mattina, poi si provvederà alle coperture, agli impianti e all’arredo finale della piazza stessa. Venerdì 23, prologo di Berta Music Festival, si entrerà nel vivo con il cast produzione di Edoardo Bennato al mattino e con il sound check pomeridiano, prima del concerto serale del cantautore napoletano e così sarà anche per Max Gazzè. Non vi è dubbio che al Borgo la "febbre" stia salendo per i quattro giorni di grandi eventi e in più vi è stato l’apprezzamento generale della città per le iniziative benefiche messe in piedi negli ultimi due appuntamenti: la raccolta di fondi per Marco Pancrazi in occasione di "Canzonissima" domenica 25 e l’ingresso gratuito ai disabili e un loro accompagnatore per il gran finale dello spettacolo di Ruffini.

I biglietti ancora disponibili per le varie serate si possono acquistare al Caffè Gerasmo di via XX Settembre, all’ufficio turistico di piazza Torre di Berta o anche online su ticketsms.it. E comunque, Berta Music Festival e Feste del Palio verranno ufficialmente presentati domattina alle 11,30 a Palazzo delle Laudi.