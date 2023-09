La seconda tappa di "Borgo Sport"

Seconda e ultima giornata, oggi, di Borgo Sport, la rassegna che l’amministrazione comunale di Sansepolcro dedica alle realtà agonistiche della città. A causa dell’indisponibilità dell’area del palazzetto dello sport, la location è quest’anno viale Diaz, dove ieri pomeriggio si sono alternate le oltre venti società sportive biturgensi, a partire da calcio, pallavolo e pallacanestro (le tre discipline che hanno trionfato in questo 2023) per arrivare fino al ballo e alla danza. A impreziosire l’evento l’esibizione della ginnastica militare italiana, ospite centrale di questa edizione. E sul movimento sportivo a Sansepolcro prosegue la domenica odierna, che avrà una prima parte dalle 10 alle 12,30 e una seconda dalle 16 alle 20, per fare in modo che soprattutto i più piccoli riescano ad avvicinarsi a una sana e salutare attività motoria.