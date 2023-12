La scuola mortificata dai ragionieri

Il "dimensionamento scolastico" è una delle tante espressioni del burocratese. È in realtà un modo elegante per descrivere l’accorpamento di istituti storici, come il Giovagnoli di Sansepolcro che perde la sua autonomia per un cavillo: due minuti di percorrenza dal capoluogo. Un processo che, oltre al taglio dei presidi, farà registrare diminuzioni di organico tra collaboratori scolastici e insegnanti. Con il corollario di un aumento della complessità organizzativa: quello a cui in fondo la burocrazia, camuffata da semplificazione, punta da sempre.

In un Paese che ha disperato bisogno di giovani formati, anziché investire sulla scuola, si taglia. Con una logica da ragionieri e senza considerare l’impoverimento didattico: altro che "dimensionamento".