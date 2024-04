La scuola dedicata alle vittime. In trenta cantano per il presidente:: "Sarà un’emozione indimenticabile"

"L’emozione e la gioia di potersi esibire davanti al presidente della Repubblica sono i due sentimenti che meglio rappresentano questa vigilia" confessa Iasmina Santini, preside dell’istituto Martiri di Civitella. Questa mattina - oltre ad una delegazione degli studenti di quarta e quinta elementare che seguirà l’evento dalla piazza - il coro della scuola secondaria intonerà "Fratelli d’Italia" esibendosi insieme alla filarmonica Santa Cecilia di Civitella davanti al presidente Mattarella. "Il coro è formato da 30 voci tra ragazzi e ragazze di varie fasce di età - spiega la preside - da dieci anni la scuola ha attivato questo percorso con il coro che in passato si è esibito in occasione della festa del 2 giugno, per la festa delle forze armate e in altre occasioni, partecipando a vari eventi istituzionali. Certo è che cantare davanti al presidente non accade tutti i giorni, penso sia una delle esperienze più belle che i ragazzi ricorderanno per tutta la loro vita". Non solo musica però. La scuola infatti, ben prima di ricevere la notizia dell’arrivo del presidente Mattarella, come ogni anno, aveva avviato un percorso incentrato sull’educazione civica e la storia proprio in occasione del 25 aprile.

"Il nostro obiettivo come scuola e come insegnanti è quello di far crescere dei cittadini sia nella consapevolezza del passato che ha dato vita alla Repubblica sia nella consapevolezza democratica che li guiderà verso il futuro - sottolinea la preside - Per questo abbiamo organizzato visite alla Sala della Memoria, ascoltato testimonianze ed esaminato documenti. E proprio un documento, anzi una lettera, è quella che gli studenti hanno preparato sperando di poterla consegnare al presidente, nella quale sottolineano l’importanza del "valore della memoria affinchè ciò che rappresenta il passato diventi un insegnamento per il futuro". Le ultime prove in piazza nel frattempo hanno permesso di prendere confidenza con il palco sul quale si esibiranno in attesa delle navette che, per primi, questa mattina porterà studenti e insegnanti nel piccolo borgo medievale per un ultimo briefing.

