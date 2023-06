La "Scuola a Cielo Aperto" negli scavi

SANSEPOLCRO

La classe seconda dell’indirizzo linguistico e di quello classico del liceo "Città di Piero" di Sansepolcro ha vissuto, nei giorni scorsi, una preziosa esperienza di "Scuola a Cielo Aperto". Ragazze e ragazzi si sono infatti recati in visita didattico-archeologica agli scavi di Colle Plinio di San Giustino e alle incantevoli cornici di Villa Capelletti a Città di Castello e Villa Magherini Graziani, di nuovo a San Giustino. Il sito è stato raggiunto a piedi, con partenza dalla sede del biennio, in una mattinata di fine maggio, e, sul luogo degli scavi, è stata una guida ad accompagnarli per tutto il precorso.

Gli scavi hanno concesso loro di vivere uno spaccato di vita antica ai tempi di Plinio il Giovane e dei suoi antenati: dalla pratica della produzione del vino all’otium delle terme. La visita è poi proseguita a Villa Cappelletti, ricca di immensi giardini. Al museo archeologico di Villa Magherini Graziani è stato possibile immergersi nel fascino dei reperti archeologici più importanti. "Questa escursione – hanno detto gli studenti – ci ha resi consapevoli delle molteplici risorse del nostro territorio: speriamo di poter essere noi, un giorno, i promotori della loro valorizzazione".