La Sba soffre e vince il derby . Mens Sana ribaltata nel finale

Vittoria esaltante per la Scuola Basket Arezzo, che al PalaEstra si fa preferire negli ultimi due quarti e sconfigge la blasonata Mens Sana Siena col punteggio di 74-68, tornando così a un successo che mancava da quattro turni. Tripudio allo scadere del tempo per la bella cornice di pubblico del PalaEstra, dove erano presenti anche poco meno di cento sostenitori biancoverdi. In avvio gli ospiti provano a prendere il comando ma gli amaranto limitano i danni sfruttando Prenga sotto canestro e chiudono il primo parziale in svantaggio di cinque punti. Il secondo quarto scorre nel segno dell’equilibrio con le due compagini che si rispondono colpo su colpo: la squadra di Fioravanti alza l’intensità in difesa e poi punisce soprattutto con Bischetti, quasi perfetto al tiro. All’intervallo lungo, però, Siena è ancora in vantaggio (29-33). È il terzo parziale, dal rientro dagli spogliatoi, che sposta l’inerzia in favore della Sba, che produce il massimo sforzo per ribaltare la contesa: Bischetti (23 punti per lui alla fine) continua a segnare con continuità anche dall’arco, mentre si accendono anche Buzzone e Lemmi, autori di cinque punti a testa. Si arriva dunque al quarto decisivo con il punteggio ribaltato: ora è la Sba a essere in vantaggio di quattro punti, ma in appena un minuto dell’ultimo quarto i senesi si sono già riportati in vantaggio con un break di cinque punti. La sfida prosegue nel massimo equilibrio mentre nel palazzetto si alzano i decibel. La spallata decisiva la dà Buzzone che realizza tre triple consecutive che permettono ai suoi di allungare, poi ci pensa Toia in penetrazione a realizzare alcuni canestri dall’elevato coefficiente di difficoltà che fanno esplodere il pubblico di casa.