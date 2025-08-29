La savinese Scatragli protagonista a VicenzaOro e Palakiss

Arezzo,29 agosto 2025 – VicenzaOro e Palakiss: doppio impegno fieristico per la Scatragli. I due eventi sono in programma in contemporanea nella veneta Vicenza dove, da venerdì 5 a martedì 9 settembre, aziende e operatori da ogni zona del mondo potranno vivere l’opportunità di condividere le innovazioni del settore dell’oro e del gioiello, consolidare relazioni commerciali e, soprattutto, recepire le prospettive del comparto in un momento particolarmente delicato.

Tra le realtà aretine presenti rientrerà anche la Scatragli di Monte San Savino che ha messo in campo un particolare sforzo per consolidare la propria presenza sui mercati internazionali e per contrastare l’attuale situazione di incertezza tramite un connubio tra personalizzazione, sapienza artigianale e innovazione tecnologica.

Le maggiori attenzioni saranno orientate verso VicenzaOro, il più importante salone europeo dedicato al mondo del gioiello che aprirà la nuova stagione fieristica. Volatilità del prezzo dell’oro, dinamiche geopolitiche, instabilità finanziarie e attivazione di nuovi dazi hanno caratterizzato il recente periodo del settore, dunque l’evento permetterà alla Scatragli di analizzare i trend emergenti per strutturare nuove collaborazioni strategiche e per individuare i rinnovati bisogni dei buyers.

Questa azienda, fondata nel 1983, allestirà uno stand con le più recenti novità di un catalogo che trova il proprio elemento distintivo soprattutto nelle catene in argento ma che comprende anche bracciali, collane, orecchini e rosari, con un modello imprenditoriale orientato a una piena personalizzazione dei gioielli a seconda dalle esigenze dei clienti e delle caratteristiche dei mercati.

Solidità organizzativa, strategie di diversificazione e ramificata rete commerciale hanno finora permesso alla Scatragli di contrastare le difficoltà degli ultimi mesi, dunque l’auspicio per VicenzaOro è di riuscire a dare ulteriore seguito al processo di sviluppo e consolidamento distributivo tra diversi mercati che spaziano dall’Europa al Nord America.

La trasferta prevederà la partecipazione anche all’evento orafo internazionale Palakiss che, strutturato come padiglione “delivery” di VicenzaOro, è dedicato alla vendita diretta e immediata di gioielli in pronta consegna per promuovere esperienze immediate di incontro e confronto tra produttori, grossisti, designer e altri soggetti impegnati nelle diverse fasi della filiera manifatturiera del gioiello.

«VicenzaOro e Palakiss sono snodi fondamentali dell’anno dopo lo stop estivo e in vista della stagione invernale - commenta Elena Scatragli, titolare dell’omonima azienda insieme al fratello Simone, - dove presenteremo novità di tecnologie e collezioni per consolidare il nostro ruolo di ambasciatori dell’eccellenza “made in Italy”.

I due eventi sono momenti chiave per vivere un confronto tra operatori internazionali, presentare le novità e consolidare relazioni commerciali esistenti, oltre a cogliere indicazioni preziose sulle tendenze e sulle richieste dei buyer a livello globale».