La salute è nelle tue mani: le iniziative per la giornata di sensibilizzazione dell’igiene delle mani

Arezzo, 30 aprile 2024 – Trenta secondi per igienizzare le mani. È questo il tempo occorrente per farlo correttamente usando una adeguata quantità di gel idroalcolico.

Fra i 40 e i 60 secondi è, invece, il tempo necessario per il lavaggio delle mani con il detergente. Secondi che possono salvare la vita e che sono il leitmotive della Campagna di sensibilizzazione promossa in occasione della Giornata Mondiale per il lavaggio delle mani, che dal 2005 si celebra ogni 5 maggio, e alla quale Asl Toscana Sud Est aderisce.

Il tema proposto quest'anno dall'OMS è "Why is sharing knowledge about hand hygiene still so important?" Perchè è così importante parlare di igiene delle mani? Nella Giornata mondiale per il lavaggio delle mani l’Organizzazione mondiale della sanità promuove iniziative per ricordare l’importanza di questo gesto semplice ma essenziale per contrastare la diffusione delle infezioni.

«L'Asl Tse, come ogni anno, nella giornata mondiale dedicata all’igiene delle mani - spiega la dottoressa Silvana Pilia, Coordinatore aziendale delle Attività di prevenzione controllo delle infezioni - si impegna a mantenere alta l'attenzione su una pratica semplice, ma efficace nel contrastare la diffusione delle malattie infettive diffusive.

L’igiene delle mani è una pratica veloce che, se ben eseguita, diventa una strumento importante nella lotta alle infezioni correlate all'assistenza e nel contrasto alla diffusione dell'antibiotico-resistenza. Per questo motivo tutti possono contribuire a cure più sicure: operatori, care-giver, visitatori, personale dei servizi in outsourcing».

Il lavaggio delle mani è un efficace sistema di contrasto alla diffusione di batteri, virus e altri micro-organismi. «É fondamentale igienizzare le mani quando queste sono visibilmente sporche – prosegue Pilia – ma anche quando si assiste una persona colonizzata da batteri multiresistenti, prima di preparare e servire gli alimenti, dopo l’uso dei servizi igienici, prima di manipolare farmaci».

Per sensibilizzare ad una pratica fondamentale per l’igiene e la sicurezza delle persone Asl Toscana Sud Est ha organizzato diverse iniziative tra cui degli eventi pubblici ad Arezzo e Grosseto il 3 Maggio e prossimamente anche a Siena.

Ad Arezzo la Giornata di sensibilizzazione sulla corretta igiene delle mani si terrà il 3 maggio alla Borsa Merci di piazza Risorgimento, aperta a tutti in orario 11-13, con la presenza degli operatori Asl Tse che illustreranno le modalità da seguire per una corretta igiene delle mani nella prevenzione delle infezioni.

Gli operatori, grazie all’ausilio della Black box, uno strumento che nasce per la didattica sull’igiene delle mani, faranno alcune dimostrazioni pratiche. La Black box, infatti, grazie ad una lampada ad UV, permetterà di verificare se le nostre mani, dopo averle igienizzate con un gel idroalcolico addizionato con fluorescente, siano effettivamente pulite.

Si tratta di un metodo che permette alle persone di capire quali siano le modalità e i movimenti corretti da seguire. La giornata è realizzata grazie alla collaborazione ed il Patrocinio dell’Università di Siena e la partecipazione del Liceo Vittoria Colonna di Arezzo e degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica.