La Ronda Ghibellina fa il pieno di partecipanti

Quelli di oggi saranno ben 1200 ai nastri di partenza della Ronda Ghibellina di Castiglion Fiorentino e verranno un po’ da tutto il mondo: ad esser precisi, da 21 paesi, America e Medio Oriente compreso. Per lo stivale saranno rappresentate ben 75 provincie italiane su 110. E’ questa la carica dei corridori che nei giorni della merla, i più freddi dell’anno si diceva un tempo, si ritroveranno a Castiglion Fiorentino per l’edizione 2024 della Ronda Ghibellina. Sport ma non soltanto sport come ben dicono anche i numeri che fanno presagire una felice invasione nel paese del cassero con le strutture ricettive del comune (e anche del vicinato) che hanno registrato diverse prenotazioni per chi pernotterà durante la gara che da raduno trail, com’era stato concepito, ha ormai assunto le dimensioni e la fisionomia di un autentico evento di slow turism, come si direbbe oggi. E poi anche il pacchetto della gara, abilmente concepito, permette un’ampia differenziazione che la rende appetibile e appetitosa un po’ per tutti i gusti. Lo spiega Renato Menci, presidente della Ronda, "quattro sono le distanze competitive in questa quattordicesima edizione ma ci saranno anche due marce non competitive e una camminata culturale alla scoperta di Castiglion Fiorentino". Insomma, si va dai 14 chilometri della ronda minima fino alla ronda assassina di 25, arrivando alla ronda ghibellina di 45 e, come se non bastasse, c’è anche la ronda massima con più di 81 chilometri. Non finisce qui: ci sono anche due marce corte e una più impegnativa per gli amanti del tracking adatta a tutti e aperta a tutti coloro che vorranno approfittare del soggiorno per farsi un bel giro ad andamento lento.