La rivoluzione della cura. Evento in Calambrone

SAN GIOVANNI Sabato prossimo la città di San Giovanni ospiterà un evento di grande significato, organizzato dalla Parrocchia di San Pio X in zona Calambrone. La data è particolarmente significativa, poiché non solo si celebra la Giornata Internazionale della Cura, ma coincide con il cinquantesimo anniversario dell’inaugurazione della chiesa, avvenuta nel 1975. All’epoca, le funzioni venivano svolte in un salone adiacente, dove ancora oggi è custodito un crocifisso simbolico. Questo crocifisso, realizzato dagli operai della Ferriera utilizzando materiali recuperati dopo l’alluvione del 1966, rappresenta un importante segno di resilienza per la comunità. In occasione di questo anniversario, il crocifisso è stato restaurato grazie al lavoro dell’artigiano sangiovannese Giovanni Gualdani. Il restauro è stato fortemente voluto dall’ex sindaco Gennaro Lo Santo, in memoria di Don Ivan Cornioli, storico parroco della comunità. Durante le celebrazioni, sarà presentato il libro "La rivoluzione della cura" di Massimo Orlandi, che racconta le esperienze di Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi. Questi due attivisti, attraverso l’Associazione Linea d’Ombra ODV, hanno supportato i migranti nella Piazza della Libertà di Trieste, oggi conosciuta come "Piazza del Mondo". Il libro sottolinea come l’accoglienza e la cura dei migranti non siano atti di mera carità, ma gesti fondamentali per costruire una comunità solidale. La giornata, che avrà inizio alle 15:30 con la presentazione del libro, includerà anche testimonianze di diverse realtà locali che incarnano lo spirito della cura. Tra queste, la Fraternità della Visitazione di Castelfranco - Piandiscò, la Fondazione Giovanni Paolo II, Villa Pettini, e la Caritas della Parrocchia del Giglio di Montevarchi.