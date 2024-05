La rinascita di Jovanotti. A Cortona prepara la riscossa e lancia le date del tour 2025

Jova torna sul palco. Vede la luce in fondo al tunnel il cantautore cortonese. Dopo lo stop forzato per il brutto incidente in Repubblica Domenicana, fuori le date del tour 2025 che vedranno Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, impegnato in live nei principali palazzetti dello stivale con una data anche a Zurigo e una tappa pure in Toscana, a Firenze. Lo aveva già spoilerato ai suoi followers la settimana scorsa con un post sui social in cui aveva anticipato la grafica del tour #PalaJova2025, e ancora prima l’annuncio del grande ritorno ai microfoni mattutini di Fiorello nell’ultima puntata della fortunata serie su Rai 2.

Adesso arriva la conferma definitiva, quella del cartellone con le date messe nere su bianco sulla locandina ufficiale del tour 2025.

Si parte da Pesaro alla Vitrifrigo Arena il 4 e il 5 marzo del prossimo anno e poi avanti tra Milano all’Unipol Forum; Zurigo, all’Hallenstadion. Una tappa tutta toscana nel tour del rapper cortonese diventa un omaggio alla sua terra e alla sua città, Cortona, dove ha scelto di vivere con la famiglia. Jova sarà a Firenze al Nelson Mandela Forum e Torino, tra l’Inalpi Arena per poi concludere a Roma al Palazzo dello Sport con quattro date, il 22, il 23, il 25 e il 26 aprile.

Per Lorenzo è il grande ritorno dopo il brutto incidente in bici dell’estate scorsa, a Santo Domingo. Era il 16 luglio del 2023. Jova era in vacanza nell’isola caraibica e da buon appassionato della bicicletta aveva deciso di fare un’escursione tra gli itinerari caraibici che l’isola offriva nell’entroterra. Ma ad un certo punto Lorenzo era caduto dopo l’impatto con un dissuasore di velocità. Una brutta caduta e un impatto violento a terra.

"Mi fa male tutto" raccontò in un video postato sui social subito dopo l’incidente e diventato virale sul suo profilo Tik Tok da cui, da lì in avanti, ha spiegato ai suoi followers gli attimi dopo la caduta. Poi l’operazione nell’isola oltreoceano e i problemi del post intervento. Al punto che una volta ritornato a casa, un mese dopo l’incidente, non gli basterà la super fisioterapia a Forlì perché come dirà durante un’intervista, "Ho una gamba più lunga dell’altra". E infatti, "nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente", dirà Jova prima di operarsi di nuovo all’Humanitas di Rozzano, a inizio autunno.

A distanza di mesi, quell’incubo è ormai alle spalle e tutto è pronto per il grande ritorno dell’artista cortonese sulle scene musicali. Già qualche settimana fa lo avevamo visto con il microfono in mano a cantare "Azzurro" nell’ultima puntata di Viva Rai 2 con l’amico Fiorello anche se con la stampella in mano. Stampella che tutti vorrebbero vedere abbandonata in un angolo, con il rapper sul palco a "duettare" con il suo òpubblico. Come tutti sperano che accadrà già da giovedi a Cortona al concerto di Alfa. La sorpresa di Jova è il sogno di tutti i fans.