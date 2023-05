La ricerca di Rose Lodovini, quei ciak tra gli scolari

di Angela Baldi

E’ l’unica attrice adulta in un cast di oltre 60 under 10. E’ composto unicamente da bambini il film "Alla ricerca di Rose", che ha coinvolto come attori gli studenti della scuola primaria di San Giustino, con un’unica eccezione adulta, quella dell’attrice Valtiberina Valentina Lodovini. La pellicola, che porta la firma della casa di produzione Whiterose Pictures con la regia di Lorenzo Lomabardi e Nicola Santi Amantini, è stata girata nelle scorse settimane e proprio in questi giorni è stato dato l’annuncio della special guest di Valentina.

Una cittadina fortemente legata alla sua terra, Valentina Lodovini, sempre felice di tornare dalla sua famiglia, ma anche di potersi esibire a teatro e stavolta persino per il grande schermo. Lei, la Rose che nel film i bambini dovranno cercare, sarà l’ultimo adulto rimasto sulla terra, in una trama in cui verranno toccati temi sociali, ambientali e familiari. Ed è stato proprio questo che ha spinto Valentina ad appassionarsi alla storia di questi ragazzi che sono gli unici protagonisti della pellicola, frutto di un progetto realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero.

L’attrice italiana, che ormai si divide sempre più fra palcoscenico e set, è conosciuta al grande pubblico per i suoi successi in tanti anni di carriera. Valentina, che interpreta nella nuova pellicola il ruolo chiave di "Rose", ha recitato in "Benvenuti al Sud" e "Benvenuti al Nord" con Claudio Bisio e Alessandro Siani e in "Cambio tutto!", "10 giorni senza mamma" con Fabio De Luigi. Nel 2011 ha vinto il David di Donatello e nel corso della sua carriera ha recitato per registi del calibro di Paolo Sorrentino e Carlo Mazzacurati.

La trama narra di un ipotetico futuro prossimo (il 2029), dove un gruppo di bambini, dopo un evento misterioso, si ritrova a fare i conti con un mondo senza adulti, elettricità e tecnologia, e parte alla ricerca di colei che sembra essere l’unica donna rimasta in vita: "Rose".

I protagonisti della storia intraprenderanno un viaggio alla scoperta di loro stessi, di una natura incontaminata e alla ricerca di una figura materna.