La responsabilità e quel virus che non molla

I contagi da Covid sono in aumento anche se la popolazione aretina, spiegano immunologi e virologi, è in gran parte immunizzata per aver affrontato la malattia. Eppure vaccinarsi resta un atto di responsabilità nei confronti di anziani e persone fragili, anche se siamo in una situazione completamente diversa rispetto a tre anni fa, quando il coronavirus uccideva anche coloro chi non era a rischio. Purtroppo la pandemia non ha insegnato nulla: i soldi che dovevano essere destinati alla sanità sono stati dirottati altrove: ci troviamo con pochi posti letto e con poco personale con i concorsi che vanno deserti. Ma il vaccino, per questo fenomeno che svuota gli ospedali, ancora non esiste.