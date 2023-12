La rassegna Vinicoli ha fatto centro: "Format da ripetere"

ANGHIARI

Un successo maturato già prima che l’evento prendesse il via. Sì, perché già nella mattinata di venerdì i numeri davano ragione a Vinicoli, l’inedita rassegna nel centro storico di Anghiari: il tetto delle 400 persone iscritte nel portale per le degustazioni era stato infatti sforato, arrivando a quota 422. "Possiamo dire che fin dall’inizio Vinicoli è andato oltre le attese – ha commentato il sindaco Alessandro Polcri, al brindisi inaugurale – e il format nuovo è piaciuto alle tante persone presenti, gente del posto ma anche tanti visitatori che hanno scelto Anghiari e la Valtiberina per trascorrere il ponte dell’Immacolata. La grande soddisfazione, però, non era solo tra le persone che hanno preso parte a Vinicoli ma anche tra i professionisti del mondo del vino, dell’olio e dei distillati. Questo è un elemento essenziale". Vinicoli è stato organizzato dal Comune in collaborazione con Ente Mostra, Proloco e Centro Commerciale Naturale "Vie di Anghiari", con il sostegno di Camera di Commercio di Arezzo-Siena e Banca di Anghiari e Stia, in collaborazione con Confesercenti, Confcommercio, Cna, Confartigianato e di prestigiose associazioni del settore enogastronomico mentre la direzione è stata a cura di Timoteo e Fabrizio Boncompagni. "Come detto, è un format che è piaciuto – prosegue il sindaco Polcri – e lo confermano anche i percorsi degustativi con prenotazioni: obiettivo centrato. Per il prossimo anno, l’obiettivo è quello di farlo diventare sempre più un evento del Natale: siamo comunque soddisfatti – conclude Polcri – e lo abbiamo fatto tutti insieme nelle ultime quattro settimane".