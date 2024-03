La Quaresima delle coltellate. Due all’ospedale in un giorno: sedicenne ferita al volto nella lite

Due coltellate tagliano la domenica della città. La prima nel cuore della notte nella zona del parco Ducci la seconda all’ora dello struscio a due passi dal Corso con una sedicenne finita al Pronto soccorso.

La vittima dell’aggressione notturna è uno straniero di 30 anni colpito alla spalla da un fendente arrivato da un coltello, un taglierino o un collo di bottiglia. Sul posto sono arrivati gli uomini della squadra volante diretta da Sergio Leo che hanno cercato di ricostruire quanto avvenuto nel cuore della notte tra sabato e domenica. Le sue condizioni non destano preoccupazioni: è stato già dimesso dall’ospedale. Ha raccontato di non conoscere il suo aggressore: "Mi ha colpito improvvisamente alle spalle, senza un perché, non so chi sia".

Si cerca anche qualche eventuale conforto dalle telecamere, visto che l’aggressione è avvenuta a breve distanza dal comando provinciale dei carabinieri. La versione regge poco e si stanno cercando riscontri su dissidi legati a questioni sentimentali o per il mondo della droga.

Poche ore dopo, in una lite tra ragazze giovanissime nel centro di Arezzo, una minorenne è rimasta accoltellata, in via dell’Anfiteatro, proprio di fronte alla Croce Bianca. È successo intorno alle 17.30 a due passi da Corso Italia durante il classico struscio della domenica. Due sedicenni avrebbero litigato per futili motivi e a un certo punto una ha tirato fuori un coltello colpendo l’altra. È stato chiamato il 118 e sul posto è arrivata un’ambulanza che ha trasportato in codice giallo la ferita in ospedale.

La responsabile dell’aggressione è stata individuata dai carabinieri e denunciata per lesioni e porto abusivo di arma. I carabinieri hanno sentito anche dei testimoni. Stando a quanto emerge dalle loro parole, una delle due sarebbe caduta a terra, l’altra le avrebbe prima sferrato dei calci per poi estrarre un coltello e colpirla al mento, non riuscendo a schivare del tutto il fendente mirato alla gola.

Sono stati alcuni volontari della Croce Bianca nelle vicinanze a intervenire per separare le due contendenti.

Federico D’Ascoli