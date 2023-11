La Provincia apre la Galleria Ricasoli. Ecco il nuovo spazio per le iniziative La Provincia di Arezzo ha approvato all'unanimità la mozione per l'apertura della Galleria Ricasoli, uno spazio prestigioso per ospitare eventi artistici, culturali, sociali, turistici e promozionali. Un'opportunità per gli artisti aretini di esibirsi nella propria terra.