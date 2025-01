La Pet Therapy ha perso Muffin

Se n’è andato Muffin, il meticcio di barboncino dell’associazione Antropozoa, che ha sede a Castelfranco Piandiscò, impegnato nella pet therapy all’interno dei reparti del Meyer di Firenze. E’ morto nelle ultime ore e la sua scomparsa ha provocato una vera e propria ondata di commozione. Era infatti più di un semplice cane. Al pediatrico fiorentino era di casa e veniva considerato un operatore a tutti gli effetti, impegnato a portare conforto e gioia in contesti spesso difficili.

Ha lavorato molto con i bambini, regalando loro momenti di leggerezza e serenità. Nei corridoi, vicino ai letti o negli ambulatori, ovunque ci fosse bisogno di un sorriso, non si tirava mai indietro. Ma il suo contributo andava oltre: al centro socioterapeutico di Antropozoa nel Valdarno, ha accolto centinaia di bimbi e le loro famiglie, diventando per loro una presenza insostituibile. Davvero tanti i messaggi arrivati ad Antropozoa.

"Quando un animale che ha un compito importante come Muffin viene a mancare – spiega la psicologa ed esperta internazionale di IAA Francesca Mugnai (che è anche presidente di Antropozoa) -, il dolore supera i confini personali per toccare chiunque abbia beneficiato, anche solo indirettamente, della sua presenza. È un lutto collettivo che invita a riflettere sull’importanza degli animali nella nostra società, non solo come compagni, ma come esseri capaci di svolgere ruoli pubblici e sociali di straordinaria rilevanza".

Con Muffin, ha ricordato Mugnai, se ne va una generazione di cani nati più o meno nello stesso periodo e cresciuti nella fattoria del centro socioterapeutico di Antropozoa insieme a professionisti sanitari ed educativi "umani". Da oggi ci saranno nuovi "colleghi" a 4 zampe, tra cui l’ultima arrivata in casa Antropozoa: la piccola Flo. Tutti cani di età, razze e stazze diverse, ognuno con una sua peculiarità e una sua particolare predisposizione verso i pazienti.