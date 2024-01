La partenza dopo l’ultima messa

Era stracolma, completamente esaurita in ogni ordine di posto la chiesa del santuario di Santa Maria del Sasso domenica pomeriggio. Alle 17 è iniziata la celebrazione liturgica presieduta da Padre Giuseppe Serrotti. Erano presenti alcune autorità, come ad esempio il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, all’appuntamento che di fatto è stata l’occasione per salutare il religioso visto che poi i nipoti del frate lo hanno accompagnato a Prato, dove vive la sorella. Da qui il trasferimento nella giornata di ieri nella struttura individuata dall’ordine domenicano a Fiesole.

"Io però non mi muovo da qui" ha ribadito forte e chiaro Padre Giovanni il quale, giusto per sottolineare come sia ancora in forma ha fatto presente che ancora oggi guida l’automobile. "Una emozionante messa a Santa Maria del Sasso per star vicini a Padre Giuseppe e Padre Giovanni - ha scritto il sindaco Vagnoli sui social - Un grazie immenso va ad entrambi, per quello che hanno fatto e fanno, per quello che sono stati e che sono per la nostra comunità: due fari guida! Un grande grazie e saluto a Padre Giuseppe nella speranza di rivederlo presto qui a Bibbiena".