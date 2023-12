La nuova frontiera dei pirati informatici

Tik tok è un social nato in Cina, in voga all’inizio tra i più giovani, permette di caricare video della durata di massimo 10 minuti dopo l’ultimo aggiornamento, e aggiungere canzoni, suoni o voci da doppiare. Vere e proprie clip video che gli influencer hanno iniziato ad operare sempre più per raccontare la propria vita e pubblicizzare anche prodotti di vario genere. Più seguaci seguono un profilo e più questo ha valore. Ecco spiegato quindi perchè i pirati avevano preso di mira nonna Natalina.