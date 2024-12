La musica delle Scintille nella Rsa

Note di speranza nella Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini, celebratasi di recente: le Piccole Scintille hanno "illuminato" la casa di riposo San Lorenzo, rendendo omaggio anche alla Giornata Nazionale degli Alberi. Le due ricorrenze sono state unite in un’unica giornata speciale alla casa di riposo, regalando momenti di gioia e condivisione. L’ensemble di bambini violinisti, sotto la guida dell’insegnante Laureta Cuku Hodaj, ha portato musica e amore ai residenti della struttura. L’incontro è stato un autentico abbraccio tra generazioni: gli anziani hanno accolto i bambini violinisti con sorrisi calorosi, battendo il ritmo e cantando insieme a loro. Come simbolo di questa connessione e in omaggio alla Giornata degli Alberi, le Piccole Scintille hanno donato una pianta di olivo, accompagnato da una lettera scritta con il cuore. Il direttore Paolo Carbonaro ha annunciato che l’olivo sarà piantato nel giardino sensoriale dedicato ai malati di Alzheimer, rendendo questo gesto un segno tangibile di speranza e resilienza. I piccoli protagonisti di questa giornata speciale sono stati Pietro Gregori, Agnese Badalassi, Maria Vittoria Pieracci, Sofia Boncompagni, Maddalena Cangi, Edoardo Amedeo Pieracci, Nina Marzo, Mia Massetti, Alice Buttarini e Gaia Gregori. Con la loro musica e i loro sorrisi hanno regalato momenti indimenticabili, dimostrando che anche i più piccoli possono essere portatori di grandi valori. "Il lavoro di Laureta Cuku Hodaj va oltre l’insegnamento della musica - ha dichiarato Carbonaro - con il suo entusiasmo e la sua dedizione è riuscita a creare un’esperienza che rimarrà viva nel cuore dei nostri ospiti e dei bambini violinisti".