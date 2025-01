La Misericordia celebra il patrono

La Misericordia di Montevarchi festeggia San Sebastiano, il santo patrono di tutte le confraternite italiane. Un annuale appuntamento che avrà luogo domani a partire dalle 8.30 all’Insigne Collegiata San Lorenzo dove all’interno della sala parrocchiale ci sarà la benedizione e distribuzione dei panini benedetti.

Alle 9.30 in Piazza Varchi accoglienza delle autorità e delle consorelle, alle 10.30 sempre nella Collegiata di San Lorenzo la Santa Messa con vestizione dei nuovi confratelli per poi arrivare alle 12, con la foto di gruppo e sfilata dei mezzi a suon di sirena per le vie cittadine.

La giornata si concluderà poco dopo a tavola, col rituale pranzo in un ristorante della vallata offerto a dipendenti e semplici volontari in una sorta di ringraziamento per l’opera prestata tutto l’anno, 24 ore su 24, a servizio non soltanto della comunità montevarchina ma dell’intera vallata valdarnese.

La Misericordia di Montevarchi fu fondata nel lontano 1845, è un punto di riferimento cittadino che vanta molti volontari che alla resa dei conti non sono mai troppi per la grossa mole di lavoro quotidiana. Per chi volesse prestare volontariamente la propria opera a servizio delle persone meno fortunate può telefonare per informazioni allo 055/980180 o recarsi di persona direttamente alla sede di Via Garigliano al quartiere della Ginestra.

M.B.