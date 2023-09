La Miniconf apre ai giovani lavoratori a Ortignano: avviato un corso di formazione gratuito

ORTIGNANO

Ha preso il via il corso di formazione gratuito per orientare gli studenti e specializzarli nella sede di Miniconf Spa. Da oggi 8 studentesse saranno impegnate per due settimane e 180 ore nella frequentazione del corso all’interno dell’azienda casentinese leader nel mondo dell’abbigliamento per bambini. Un’opportunità davvero importante quella offerta da Miniconf, che insieme al comune di Ortignano Raggiolo ha pensato a questo percorso di formazione senza far gravare alcuna spesa sui partecipanti, compresi i costi relativi al vitto e all’alloggio. L’idea nasce nell’ambito del progetto di attrattività dei borghi storici "Laudato Sii" e prevede appunto la possibilità di imparare, formarsi e specializzarsi all’interno di una delle aziende leader nel mondo. L’obiettivo è quello di facilitare e supportare gli studenti diplomati nell’anno in corso all’orientamento Universitario, specializzarli e formarli per entrare a far parte del mondo del lavoro. Oltre a specifici corsi di modellismo, tessuti, grafica, design e software utilizzati nel settore, per le studentesse sono in programma due visite in aziende del territorio per approfondimenti di design e tessuti. La formazione è tenuta da docenti interni e da docenti esterni specializzati e la partecipazione al corso è totalmente gratuito ed anche le spese inerenti all’alloggio e il vitto saranno interamente a carico dei soggetti organizzatori. Le corsiste saranno presenti anche nel fine settimana e potranno partecipare gratuitamente a itinerari di conoscenza del territorio Casentinese, appositamente individuati per loro.

Nella giornata di presentazione che si è svolta ieri nella sede dell’azienda, il sindaco di Ortignano Raggiolo Emanuele Ceccherini ha consegnato al titolare di Miniconf Giovanni Basagni una targa di congratulazioni per il 50esimo anniversario dell’azienda, un traguardo festeggiato con oltre 400 invitati venerdì scorso al Lanificio di Stia.