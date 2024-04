La manifestazione a Roma e il cordoglio del vescovo Migliavacca

L’incidente sul lavoro che è costato la vita di Manuel Cavanna a Montepulciano è stato al centro, assieme all’altra vittima di ieri in un’azienda di Milano, è stato un elemento centrale della grande manifestazione nazionale di ieri a Roma, indetta da Cgil e Uil, sotto lo slogan "Adesso basta!".

I due sindacati, con i segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, sono tornati in piazza per manifestare in difesa della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per il diritto alla cura e alla sanità pubblica. Cgil e Uil sono scesi di nuovo in piazza, richiamando oltre ventimila manifestanti (50mila secondo le stime dei sindacati), nove giorni dopo lo sciopero dell’11 aprile, per chiedere zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale, un nuovo modello sociale di fare impresa. "Dalla piazza arriva il messaggio del Paese reale - ha detto il segretario della Ggil Landini -: si ascolti il mondo del lavoro, che tiene in piedi il Paese e non ce la fa più".

Anche il vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca ha voluto esprimere il suo dolore: "Vorrei manifestare i miei sentimenti di vicinanza alla sua famiglia e a tutti i suoi cari. Ancora una volta ci troviamo, attoniti, a piangere la morte di un giovane lavoratore, a causa di un incidente; sono notizie che ci raggiungono troppo spesso: dobbiamo riflettere su quello che è accaduto per promuovere e per impegnarci, tutti, a favorire e sviluppare maggiore attenzione per la sicurezza nel mondo del lavoro".

A questo proposito, il vescovo ricorda che il tema della sicurezza sul luogo di lavoro è da tempo al centro anche della riflessione del mondo cattolico: "In più di un’occasione, papa Francesco ha indicato come prioritaria la considerazione della responsabilità verso i lavoratori". Il riferimento di monsignor Migliavacca è, in particolare, a un intervento del Papa tenuto nel settembre scorso, in occasione di un incontro con l’Associazione mutilati e invalidi del lavoro.