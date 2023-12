La magia della natività. Presepi protagonisti

La magia dei presepi per le festività natalizie. Tutte le chiese cittadine offrono lo spettacolo della natività, dalla Badia in cui si può ammirare il ciclo completo del giorno, il sole e la pioggia, fino alla Pieve che ne propone due uno gigante dietro l’altare e uno più piccolo meccanico, passando per quello imponente del Duomo. E’ tempo di natività da rappresentare nelle case e nelle chiese di tutta la città. Menzione speciale per lo storico presepe meccanico del Borro, meta di tante gite fuori porta. Nel centro esatto della frazione Borro di Loro Ciuffenna, si trova infatti un prezioso Presepe dei primi anni ’50. L’opera fu costruita da Don Pasquale Mencattini e realizzata con l’aiuto dei parrochiani, tra i quali si è distinto Pietro Galletti, manutentore del presepe. Tra la sua costruzione e il suo riammodernamento, il presepe è stato praticamente abbandonato; poi rimesso a nuovo nel suo sistema elettrico ed idraulico. Questo permette tuttora il suo completo funzionamento assieme ad un accompagnamento sonoro fatto di musiche e racconti che narrano tutta la storia dall’Annunciazione alla nascita di Gesù. Durante la visita del presepe, facilmente prenotabile, si accende un sottofondo sonoro, fatto di musiche e parole. Questo fa in modo che oltre alla concentrazione visiva che si impiega per osservare i minimi dettagli delle scene meccanizzate, si è trasportati dalla narrazione della storia di Gesù. Dalla sua Annunciazione alla sua nascita: con una notte di temporali fatti da giochi di luce, una cascata che scroscia e un’ambientazione che, senza scardinare la tradizione, collega Betlemme a un borgo valdarnese. A Sansepolcro torna il Presepe della Società Rionale di Porta Romana: Un Simbolo di Tradizione e Devozione nella Chiesa di Santa Marta. L’allestimento sarà aperto al pubblico durante tutto il periodo natalizio regalando a residenti e visitatori l’opportunità di immergersi nell’atmosfera magica della natività. Parallelamente, l’Accademia Enogastronomica presenta la sua Mostra di Arte Presepiale, esposizione all’interno della Chiesa dei Servi di Maria e nell’edificio della ex Scuola Pacioli. Un viaggio attraverso le opere d’arte presepiale, che incanterà gli occhi e i cuori dei visitatori.

Dopo il successo dello scorso anno, il presepe vivente, a cura della Pro Loco di Gricignano, farà rivivere la storia millenaria del Natale. Con quattro appuntamenti, sarà possibile immergersi nella magia di un racconto che attraversa più di 2000 anni di storia. Le prossime rappresentazioni saranno il 1, 6 e 7 gennaio alle 17.