La Macchina del Cinema, quattro corti delle scuole sbarcano all’Eden

È durato un anno La Macchina del Cinema: anima e ingranaggi della fabbrica dei sogni, il progetto realizzato nell’ambito del "Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola" promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione e del Merito. Un’avventura ricca e stimolante, ideata e realizzata in squadra da I.C. "Severi", Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" e associazione Ideatica, insieme a molte altre realtà attive in ambito cinematografico e audiovisivo: Mumec e Officine della Cultura nel territorio, ma anche Fondazione Sistema Toscana e Fondazione Zeffirelli. Sarà possibile gustarne gli esiti oggi alle 17, al cinema Eden di Arezzo, con un appuntamento aperto agli studenti coinvolti, alle famiglie e alla cittadinanza. Con gli interventi di Roberto Curtolo – dirigente Usr Toscana e Lorenzo Pierazzi – coordinatore del piano regionale Cinema per Usr Toscana sarà possibile riflettere sul significato di percorsi come questo, che nascono dalla volontà del Ministero di educare i nostri bambini e ragazzi all’immagine e al linguaggio cinematografico. Sarà anche un’occasione per valutare gli esiti del progetto insieme ai dirigenti scolastici Chiara Savini e Luciano Tagliaferri e ripercorrerne le tappe insieme a Brunero Righeschi - responsabile scientifico del progetto e a Denis Gonzaga - che ha guidato e coordinato i ragazzi nelle varie esperienze di laboratorio. Non mancheranno le voci dei ragazzi che hanno partecipato al progetto che oltre a raccontare il cammino fatto, vedranno proiettati i loro lavori su grande schermo. Vincent, Grosso guaio alla Severi, La casa sul mare, Il coccodrillo e il bassotto: 4 cortometraggi e una serie di brevi video-tutorial linguaggio e produzione cinematografica realizzati sotto la guida esperta di professionisti per masterclass di approfondimento: Roberto D’Ippolito per gli effetti visivi, Caterina Cidda doppiaggio, Carlo Diamantini trucco, Giuseppe Di Gangi produzione e Alice Solfanelli social media management.