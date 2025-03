La lotteria degli stereotipi, spettacolo per la giornata delle donne

In occasione della Giornata della Donna, il Comune di Castiglion Fibocchi – assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità organizza, in collaborazione con Turcaret Teatro, uno spettacolo ironico e interattivo che parla di stereotipi di genere, pregiudizi e privilegi. L’evento si inserisce nella cornice più ampia di “Essere Donna”, una serie di iniziative promosse dal Comune per sensibilizzare cittadine e cittadini su parità di diritti e discriminazioni. Una sola attrice sul palco e un’urna piena di parole. Comincia così “Lotteria degli Stereotipi”, lo spettacolo prodotto dall’associazione culturale rumorBianc(O), scritto e interpretato da Chiara Renzi, che andrà in scena stasera alle 21 nella Sala del Giglio di Castiglion Fibocchi. Lotteria degli stereotipi è uno spettacolo che mescola umorismo, riflessione e improvvisazione, tratto dal libro Girls will be girls di Emer O’Toole. L’attrice, affiancata dalla sagoma a grandezza naturale del filosofo Aristotele, trascina il pubblico in un viaggio spiazzante e coinvolgente, smascherando pregiudizi di genere con un linguaggio tagliente e ironico. Il cuore pulsante dello spettacolo è l’interattività. All’entrata in sala ogni spettatore riceve un biglietto della lotteria che contiene una parola o più parole chiave, come pranzo di famiglia, rivelazione di genere, peli. Durante lo spettacolo, queste parole vengono estratte casualmente da un’urna e diventano il punto di partenza per monologhi, che con ironia e provocazione, ci mettono di fronte a stereotipi e pregiudizi radicati. L’ordine è casuale (come il privilegio, ci ricorda l’attrice) rendendo ogni spettacolo unico e irripetibile. I monologhi sono intervallati da momenti di gioco che coinvolgono direttamente il pubblico, come il quiz time, il gioca jouer degli stereotipi e l’applausometro. Quest’ultimo decreterà il monologo più apprezzato della serata e chi si aggiudicherà il premio della Lotteria: un poster di Aristotele perfetto per giocare a freccette con la sua faccia. L’ingresso è gratuito.